Formation. Le Havre, une vraie ville étudiante

Le Havre compte 13 604 étudiants (2020-2021). Leur nombre n'est pas encore comparable avec Rouen (45 000 étudiants) et Caen (35 700), mais il est en pleine croissance. Le nombre d'étudiants a augmenté de 21 % en dix ans. Si la Cité Océane est désormais une ville universitaire, cela n'a pas toujours été le cas.

Quelle est la ville la plus étudiante en Normandie ?

Création de l'université en 1984

En 1967, l'Institut universitaire de technologie voit le jour à Caucriauville. Suivrons, jusqu'en 1972, l'installation de l'Unité d'enseignement et de recherche et un département des affaires internationales. Mais ces trois entités vont dépendre de l'université de Rouen jusqu'en 1984, date de création de l'université du Havre sur le site Lebon. Ce n'est que depuis le 1er janvier 2011 que l'université est complètement autonome. Elle est, depuis cette date, maîtresse de ses ressources humaines et de ses finances.

Même sans université, Le Havre propose depuis longtemps des formations. L'École royale hydrographie (ancêtre de l'ENSM) a été créée en 1666 et l'École supérieure de commerce du Havre (l'actuel EM Normandie) a été fondée en 1871. Faire du Havre une vraie ville étudiante est la volonté du maire Édouard Philippe. Il présentait en 2016 son Plan Campus. L'édile voulait réunir dans un même quartier, allant de la rue Lebon (où se trouve l'université) au quai Frissard, tous les établissements d'enseignement supérieur. Cinq après, l'objectif est quasiment atteint. L'ISEL, Sciences Po, l'INSA, l'ENSM, l'ENSAM et l'EM Normandie (au sein de la Cité Numérique) sont installés dans le quartier des Docks.

Le campus toujours en travaux

L'achèvement du campus n'est pas terminé. Le site Lebon est actuellement en travaux. Un nouvel espace est créé avec la démolition de la passerelle routière vers le pont Rousseau. Un passage dédié aux modes doux verra le jour pour desservir l'université et les grandes écoles présentes aux Docks. L'occasion également d'y installer de nouveaux bâtiments. Ils accueilleront à la rentrée 2023, le Centre de formation d'apprentis de la rue Hilaire-Colombel qui deviendra une université régionale des métiers et de l'artisanat. Quatre cents étudiants seront formés aux métiers de bouche et de fleuristerie.

Le Resto'U sur une barge

Toujours pour continuer cette politique de concentrer les formations sur un même secteur, l'IUT de Caucriauville va déménager. Il va prendre place vers le bassin Paul Vatine, qui accueillera une barge de restauration universitaire. Eh oui, le Resto'U va flotter ! Les étudiants seront accueillis sur deux niveaux et demi. Jusqu'à 700 repas pourront être servis à chaque service. La structure sera gérée par le Crous. Pour finaliser ce campus, un équipement sportif devrait également voir le jour d'ici quelques années, dans ce quartier des Docks. Pour l'heure, les étudiants peuvent profiter du Pôle Simone Veil, dans le quartier Danton, fraîchement inauguré.