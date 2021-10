Orne. Du 9 au 10 octobre, la Foire Saint-Denis revient à Montilly

La première édition de cette foire traditionnelle aurait eu lieu en 1789. Elle est entrée dans le patrimoine local ! En 2020, elle n'avait pas résisté aux impératifs sanitaires liés à la Covid-19 et avait dû être annulée. La Foire Saint-Denis, organisée sur le champ de foire de Montilly-sur-Noireau, revient les samedi 9 et dimanche 10 octobre. Pour cette renaissance, le plus gros événement organisé dans l'Orne attend quelque 80 000 visiteurs durant les deux jours, venus de tout le grand ouest. Plusieurs centaines d'exposants sont attendus sur 8,5 hectares, avec la fête foraine, mais aussi la foire aux animaux, les camelots, les voitures et autres produits du terroir, sans oublier la mythique allée des rôtisseurs.

Pour cette édition 2021, le sud-ouest sera à l'honneur, entre foie gras et confit de canard, mais aussi avec le vin inhérent à cette région.

Pratique. Foire Saint-Denis, 9 et 10 octobre, 8 heures à 18 heures. Jusqu'à minuit pour la fête foraine. Entrée gratuite, parking 3,50 €.