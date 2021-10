Cadeaux. Bougez cette semaine avec une trottinette électrique à gagner !

À l'occasion du festival des mobilités durables Caen ça bouge, les 9 et 10 octobre prochains, gagnez votre trottinette électrique d'une valeur de 300 €.

Puissance de 250 watts, autonomie jusqu'à 20 km, vitesse de 20 km/h, roues gonflables avec chambre à air assurant confort et adhérence, frein moteur avant et frein à disque à l'arrière, trottinette pliable.

"Caen ça bouge", le festival des mobilités durables, c'est samedi 9 et dimanche 10 octobre. Ce nouvel événement hybride entre sport, mobilité et développement durable propose la ville de Caen comme terrain de jeu, pour notamment un trail nocturne, des balades à vélo et un village des mobilités.

Toutes les informations sur l'événement sont à retrouver sur caencabouge.fr.

Pour vous inscrire, envoyez par SMS le code CAEN au 7 11 12 (2x65 centimes + coût d'envoi du SMS). Tirage au sort le vendredi 24 septembre, entre 16 heures et 16 h 30.