Une boulangerie braquée à Sotteville

Il était 19h35 et ce boulanger de la place de Verdun, à Sotteville-lès-Rouen, s'apprêtait à fermer boutique lorsque deux individus cagoulés et munis d'une arme de poing ont fait irruption dans la boulangerie, exigeant le contenu de la caisse. Pas de chance : il n'y avait plus rien ; le liquide avait déjà été déposé à la banque. Agressifs, les deux braqueurs ont toutefois réussi à repartir avec quelques dizaines d'euros, volés au boulanger. La Sûreté départementale mène l'enquête.