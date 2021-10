Fécamp. Raccordement éolien : nouvelle étape dans le port

Voilà plus d'un an qu'ont débuté les travaux de raccordement du parc éolien offshore de Fécamp (Seine-Maritime) entre la cité des Terre-neuvas et Le Havre. En ce mois d'août 2021, une nouvelle étape s'apprête à être réalisée par RTE, la pose des fourreaux dans le chenal du port de Fécamp.

Fermeture du chenal

Dans le chenal et sous la jetée sud, les câbles électriques en provenance du parc éolien seront installés dans des fourreaux (tubes) qui serviront à la fois de protection et de guides pour amener les câbles à terre. L'installation de ces fourreaux est une opération jugée complexe. Ces derniers sont longs (50 à 60 mètres) et lourds (plusieurs tonnes).

Raccordement du port de Fécamp - RTE

Ces opérations vont du coup engendrer une fermeture totale du chenal à la plaisance sur trois créneaux de 12 heures entre le 16 et le 27 août. RTE n'est pas en capacité de prévoir des dates précises, les conditions météo et maritimes devant être optimales pour l'installation des fourreaux. Les plaisanciers seront prévenus 24 heures à 48 heures à l'avance. Pendant les créneaux de fermeture, la présence de plongeurs dans le chenal et le positionnement des bateaux de chantier empêcheront la navigation.