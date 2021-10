Malherbe part à Istres pour relancer la machine

Entre légitime remise en question et doutes exagérés, la frontière peut être mince et il importe de ne pas la franchir trop allègrement. Avec quatre points de retard sur le podium, soit autant que sur la première place, le Stade Malherbe reste bien positionné dans la course à la montée. Après neuf journées de championnat, le SMC est en embuscade au même titre que de nombreux prétendants.

Caen n'en a pas moins perdu son identité, ni ses qualités au long des trois revers de suite concédés à domicile, d'abord face au Mans (0-2), ensuite devant Toulouse en Coupe de la Ligue (0-1) et plus dernièrement contre Tours (0-1). En revanche, il a affiché un ralentissement évident, aperçu également devant Laval malgré le succès obtenu (1-2). Voilà quatre matchs que les Caennais n'ont plus marqué dans le jeu, et s'ils ont pêché par inefficacité en première période contre Tours, ils ont ensuite déjoué au point de ne plus apporter le moindre danger dans le camp adverse.

Istres, troisième à la surprise général

Le SMC va devoir retrouver son jeu au sol et en mouvement, son allant et son tranchant pour revenir aux standards qui étaient les siens en début de saison. A dominer parfois presque trop facilement son sujet, il semble avoir égaré quelques fondamentaux. Il en a été puni contre Tours et le sera de nouveau à Istres s'il poursuit sur cette voie.

Les Provençaux n'occupent pas sans raison la troisième place de Ligue 2, eux qui s'étaient un temps mêlés à la lutte pour la montée la saison dernière. Ils ont la meilleure défense du championnat avec seulement quatre buts encaissés et restent sur six matchs sans défaite, dont quatre victoires. Ils sont en outre invaincus dans un stade Parsemain hantise d'un Malherbe relégué de Ligue 1 là-bas il y a sept ans. "Je ne supporte pas ce stade, confie d'ailleurs Patrice Garande. Les joueurs, c'est pareil." Ancien de la maison, Laurent Agouazi ne partage peut-être pas cet avis. Il tentera de guider ses troupes vers une victoire rassurante.

Istres – Caen, 10e journée de Ligue 2. Vendredi 5 octobre, 18h45. Stade Persemain.