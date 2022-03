Caen. Et si vous profitiez de l'été pour vous initier à l'aviron ?

La période des congés d'été est souvent propice à la découverte d'activités en tous genres et l'occasion de s'initier à des pratiques sportives auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. La Société nautique de Caen et du Calvados, basée à Mondeville, va permettre, du lundi 5 au vendredi 30 juillet, de s'essayer à la pratique de l'aviron, ce sport de plein air et de glisse sur l'eau. Les stages sont encadrés par les entraîneurs du club et s'adressent aux personnes de plus de 18 ans, de 9 h 30 à 12 heures pour la période du 5 au 23 juillet et de 14 heures à 16 h 30 du 26 au 30 juillet. Il est indispensable de réserver à l'avance car chaque créneau est limité à 10 personnes maximum. Tarifs : 120 € la semaine ou 40 € la séance. Les inscriptions peuvent se faire par téléphone au 02 31 39 36 14 ou par mail à l'adresse suivante avironcaen.gestion@wanadoo.fr. Alors, que vous soyez amateur ou déjà initié, profitez de la période estivale pour découvrir ce sport dont les bienfaits sont reconnus. C'est aussi un excellent moyen de voir les berges du canal sous un autre angle ! Infos sur aviron-caen.fr.