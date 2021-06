Le Havre. Siemens implante un centre de formation dédié à l'éolien offshore

C'est un centre de formation unique en France. Le groupe Siemens Gamesa investit 10 millions d'euros au Havre pour apprendre à ses futurs salariés les rudiments des métiers d'opérateurs de pales et de nacelles d'éoliennes offshore. Cette école spécifique est implantée dans les locaux de l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, à Caucriauville, où un plateau technique de 3 000 m2 est actuellement en cours d'aménagement.

Sept formateurs de l'Afpa et de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) sont en ce moment à l'étranger afin d'acquérir les compétences nécessaires au lancement du centre, à partir du mois de septembre 2021.

En conditions réelles

Les salariés de l'usine, actuellement en construction sur le port havrais, pourront travailler notamment sur d'anciens moules issus des usines Siemens Gamesa implantées à l'étranger. "Ils vont pouvoir s'exercer dans des conditions réelles. La meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer", estime Arnaud Gomel, directeur des ressources humaines au sein du groupe.

Dans le détail, les premières personnes recrutées par Siemens Gamesa suivront une première semaine de formation basique, pour accéder à un site industriel et se former à la manipulation de l'epoxy, résine dans laquelle sont fabriquées les éoliennes. Suivra ensuite une semaine de formation technique de base sur les pales et les nacelles, avant une spécialisation de deux semaines. Afin de mettre en pratique leurs connaissances, les salariés partiront ensuite un mois à l'étranger, sur une usine Siemens Gamesa, avant un retour en France pour quinze jours, et un dernier mois de formation à l'étranger.

Des moules de pales issus d'usines de Siemens Gamesa à l'étranger seront utilisés par les élèves et leurs formateurs. -

Un transfert de compétences

"L'objectif est d'arriver à un transfert de compétences, pour que l'usine du Havre devienne une référence", indique Filippo Cimitan, PDG du groupe en France. "L'investissement montre la hauteur de l'engagement de Siemens Gamesa sur ce territoire", poursuit-il. Pour l'industriel, l'enjeu est d'avoir des salariés formés à la mise en route de la production, prévue au premier semestre 2022 : "On avait besoin que cette formation commence avant le démarrage, afin que l'usine soit la plus efficace possible pour atteindre les objectifs de livraison que nous nous sommes fixés." La pérennité du centre de formation est suspendue aux besoins de l'entreprise. À terme, les salariés devraient être formés en interne, au sein de l'usine.

La formation sera technique et pratique, pour apprendre notamment le métier d'opérateur de pales. -