Calvados. Visitez à vélo les villages de la Côte Fleurie

L'aventure commence devant la petite gare à colombage de Trouville-Deauville. Sur votre vélo, empruntez le pont des Belges. Pour éviter la route bitumée du quai Fernand-Moureaux, préférez le quai maritime. Cet itinéraire iodé, le long de la Touque, est agréable et rafraichissant. Après la poissonnerie et au niveau de l'enseigne Monoprix, traversez la rue et tournez rue Victor-Hugo. Remontez toute la rue vers les Roches noires, l'ancien grand hôtel où résidait Marguerite Duras. Admirez la splendeur de la villa Montebello et arrêtez-vous au Calvaire de la corniche. La vue sur le littoral entre Trouville et Cabourg y est imprenable. Continuez votre balade sur la route de Honfleur. Vous passez dans un petit coin de campagne, dans le village d'Hennequeville. Le prochain arrêt est au sémaphore de Villerville. La vue est magnifique sur l'estuaire de la Seine, avant votre arrivée dans le centre de Villerville, un authentique petit village de pêcheur à ne pas rater. Là-bas, faites une pause pour boire un verre ou goûter une crêpe. Après ce moment détente, repartez sur la route du littoral pour visiter le village de Cricquebœuf et ses rues aux maisons colorées.

À la découverte de Honfleur

Il vous reste à parcourir 25 minutes sur la départementale en direction de Honfleur. L'arrivée est à la plage du Butin, lieu mythique de la ville. Déposez votre vélo et découvrez le jardin des personnalités. Un espace de dix hectares pour une promenade où se dressent les bustes des acteurs du patrimoine historique et culturel de la ville. Enfin, installez-vous dans l'un des restaurants du petit port de pêche bucolique et romantique. Un lieu authentique qui a inspiré de nombreux artistes, comme les peintres Claude Monet et Gustave Courbet. Les façades en ardoise et les ruelles pittoresques sauront vous charmer.