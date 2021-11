Rouen : Les fabuleuses pâtes chinoises de Ho Lamian

Dans le cadre charmeur de la rue Eau de Robec, le cuisinier de Ho Lamian, originaire de Hong-Kong, a posé ses plats. Sous les yeux des clients, il fabrique les pâtes chinoises traditionnelles qui constituent la base de sa cuisine et ont donné son nom au restaurant : les lamian.



L’établissement est tout petit mais s’étend sur la terrasses durant les beaux jours. Pensez donc pas à réserver. En entrée, ma voisine choisit des raviolis pékinois au poulet farci aux champignons. Les petites bouchées sont tendres et parfumés. En plat principal, elle opte pour des Lamian au poulet fermier, accompagnées d’une sauce de gingembre salée dans leur bouillon de viande.

C’est copieux et joliment présenté. Je choisis pour ma part des lamian aux fruits de mer, sans bouillon. Coquilles Saint Jacques, calamars et crevettes se marient délicatement avec ces pâtes savoureuses. Une sauce pleine de goût rehausse subtilement le plat.

En dessert, mon voisin goûte le mamelon, composé d’une fraise fraîche entourée d’une crème à la pistache et de pâte de riz. J’opte pour le gâteau de lune au lait de coco. Sous une fine pate de riz, la crème au lait de coco est onctueuse et goûtue. Ici pas de formule, comptez environ 15 € pour un plat et un dessert. Un bon rapport qualité-prix.



Pratique. Ho Lamian, 243 rue eau de Robec, Rouen. Tél. 02 76 28 50 87.