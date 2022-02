Flers. Le centre aquatique Capfl'o s'est refait une beauté pour vous chouchouter

Après de longs mois de fermeture en raison de la Covid-19, les piscines couvertes ont rouvert depuis le mercredi 9 juin. Mais pour le centre Capfl'o de Flers, il faudra attendre jusqu'au mercredi 7 juillet, en raison de travaux d'agrandissement et de rénovation.

Des travaux pour près de 950 000 €, notamment à l'espace de balnéothérapie, ce qui en fait la meilleure offre du département de l'Orne. Des prestations haut de gamme, avec un hammam dont la capacité a triplé. De nouveaux équipements sont également annoncés, comme un nouveau sauna, plus grand lui aussi, et plus moderne, quatre cabines de soins et deux cabines de massages, un jacuzzi rénové, une terrasse privatisée intérieure et une terrasse extérieure pour la détente…

Visite du chantier par le maire, président de l'agglo, Yves Goasdoué.

L'objectif des élus en 2002 était de 105 000 usagers du centre aquatique chaque année. Avant sa fermeture pour Covid-19 et travaux, Capfl'o accueillait 150 000 personnes par an. À la suite des travaux, l'Agglo de Flers estime pouvoir atteindre les 170 000 personnes par an.