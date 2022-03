Manche. La Hague se dévoile sur le sentier des douaniers et en dehors

Les couleurs changent du matin au soir, les paysages varient d'un sentier à l'autre. La pointe de La Hague offre une telle panoplie qu'une vie ne suffirait pas pour la connaître réellement. Depuis les hautes falaises granitiques de la pointe nord-ouest de la Manche, il faut arpenter les 18,1 km du GR 223 pour apprivoiser un territoire encore sauvage. Sur votre parcours, le phare Goury, dernier bout de Manche avant l'Atlantique, depuis lequel vous apercevrez à l'œil nu la puissance des courants du Raz Blanchard, les plus forts d'Europe. En redescendant plus au sud, vous pourrez admirer les paysages époustouflants offerts par la baie d'Écalgrain, l'Anse du Cul rond et des nez de Jobourg et de Voidries.

Des grottes méconnues du grand public.

En quittant quelques heures le sentier des douaniers, partez à la découverte des grottes de Jobourg, trésors cachés au pied des falaises parmi les plus hautes d'Europe. Quatre cavités qui se dévoilent au gré des marées. Il y a là la grotte aux lions, le trou aux Fées, la grotte de la grande église et celle de la petite église.

Mais attention, ne les cherchez pas seuls : d'abord, vous ne les trouverez sans doute pas, ensuite, vous vous mettrez en danger et enfin, vous manquerez l'essentiel, les histoires de contrebandiers et légendes haguaises racontées par les guides du secteur. Crapahuter dans les grottes, entre lichen et poissons, n'est pas chose facile. On peut même dire que la balade est un peu sportive. Il faut d'ailleurs prévoir les chaussures adéquates. Pour autant, il est possible de la faire en famille, avec des enfants dès 10 ans.

Petits détours... Le tour de la Manche avec le GR 223 Le tronçon Omonville-Nez de Voidries, long de 18 km, est la 11e des 23 étapes qui jalonnent le sentier des douaniers d'Isigny-sur-Mer au Mont Saint-Michel. En tout, 445 km de chemins sont accessibles. Suivez les traces de Prévert C'est l'un des petits joyaux qui jalonnent La Hague. Ne manquez pas le détour par la dernière maison de Jacques Prévert, devenue musée à Omonville-la-Petite. Le poète est enterré au cimetière de la commune. Un jardin remarquable Le Jardin du Voyageur, au château de Vauville, abrite plus de 1 000 espèces de plantes de l'hémisphère austral. Il a été classé "Jardin remarquable" en 2004. Il est ouvert tous les jours, de 14 heures à 18 h 30. À la découverte de l'espace À l'entrée de la Hague, à Flottemanville, le planétarium Ludiver offre une découverte, à faire en famille et de façon ludique, de l'astronomie, de la conquête spatiale et de la Terre. Infos sur ludiver.lecotentin.fr.

Pratique. Tarifs : adultes : 7,50 €, enfant : 3 €. Réservations au 06 12 42 86 97.