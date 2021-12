Petroplus : l'intersyndicale s'impatiente

"Nous avions planifié un rendez-vous à Bercy, pour faire le point des différents sujets (...). Hier matin, annulation et report à lundi matin et aujourd’hui, nouvelle annulation et report au mercredi voir jeudi", dévoile Nicolas Vincent et Yvon Scornet, pour l'intersyndicale, à travers un communiqué publié ce jeudi 19 avril.

"Il semblerait que notre dossier ne soit plus prioritaire ? Nous pouvons nous interroger sur les promesses de notre Président de la République qui s’était engagé sur la mise en place d’un Comité de suivi lors de sa visite sur le site. Il n’est pas question de se faire 'promener' sans qu’une réponse claire nous soit faite".

L'intersyndicale espère notamment des réponses précises sur la question de la "dette environnementale" de la raffinerie. En effet, après 80 ans d'activité, le site est lourdement endetté. Les représentants des salariés estiment qu'aucun repreneur ne s'engagera s'il est contraint de prendre à son comtpe cette dette qui pourrait, toujours selon l'intersyndicale, largement dépasser les 100 millions d'euros. La date des dépôts de reprise est fixée au 30 avril.