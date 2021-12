Exprimez votre créativité

Dans cette petite boutique de la rue Cauchoise, les murs sont couverts de motifs et de tee-shirts. Manuel Lourenço s’est spécialisé dans l’impression textile en créant Exprime. "J’avais remarqué ce concept en région parisienne et j’ai décidé de me lancer, il y a quatre ans maintenant. Mon travail est de personnaliser des tee-shirts, de les réinventer selon ses envies propres." Et au fil du temps, l’idée s’est étendue à d’autres objets, comme les mugs ou les casquettes.

Le client arrive avec son idée en tête et Manuel Lourenço la met en forme sur un logiciel spécialisé. "J’apporte mon œil et mon savoir-faire, en adaptant les motifs aux désirs des clients." Le plus : la rapidité. "Pour un tee-shirt, la personnalisation prend, en général, quinze minutes."

Coques pour iPhone

Manuel Lourenço propose même de personnaliser les coques d’iPhone. "C’est devenu un véritable outil de communication". Car si les étudiants sont nombreux à franchir la porte d’Exprime, ils ne sont pas les seuls. Les entreprises font facilement appel au savoir-faire de l’infographiste de formation. "Certaines, par souci d’écologie, font personnaliser des mugs. Cela évite de gaspiller les gobelets plastiques."