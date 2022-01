[Replay]. Lilly Wood & The Prick, invité des rencontres VIP

Le groupe Lilly Wood & The Prick était dans les studios de Caen mercredi 26 mai, lors des rencontres VIP organisées par Tendance Ouest. C'est en 2009 que Nili Hadida et Benjamin Cotto, les deux membres du groupe, ont sorti leur premier EP Lilly Who and the What ?. Un an plus tard, ils sortent leur premier album Invincible Friends et remportent la Victoire de la musique 2011 dans la catégorie "Révélation du public". Dans cet album, se trouve la chanson Prayer in C, remixée quelques années plus tard par le DJ Robin Schulz et qui rencontre un succès fou, devenant le 2e titre le plus Shazamé de tous les temps. Après six ans de silence, le groupe revient avec un quatrième album Most Anything.

Projets, Normandie, retrouvailles, concerts… Lilly Wood & The Prick s'est confié en direct sur l'antenne de Tendance Ouest. Ils ont interprété en live les titres Prayer in C, You want my money et This is a love song. Le groupe sera en concert au 106 à Rouen le 7 octobre, à La Luciole d'Alençon le 23 octobre, au Cargö de Caen le samedi 20 novembre.

Réécoutez l'interview et les titres en direct :

Le groupe Lilly Wood and the Prick en direct dans nos studios. Impossible de lire le son.

Lilly Wood and the Prick interprète You want my money. Impossible de lire le son.