Musée : la céramique renaît à Rouen

A l’extérieur, rien n’a changé, mais il suffit d’en franchir le seuil pour constater que l’établissement s’est offert une seconde jeunesse, au terme d’une restauration étalée sur deux ans et demi pour un coût de 350.000€.

Installées dans un ancien hôtel particulier d’Hocqueville, les collections n’avaient pas bougé depuis leur installation en 1984. Avec ces nouveaux aménagements, ces petits bijoux de céramique ont retrouvé un nouveau souffle.

Une des plus belles collections de France

Cette rénovation est l’occasion pour les habitués de redécouvrir des pièces connues comme ces sphères célestes, en faïence de Rouen, uniques en France. Mais s’il fait la part belle à la céramique rouennaise, le musée n’en oublie pas pour autant les chefs-d’œuvres de France ou d’Europe. Une diversité rendue possible grâce aux dépôts consentis par le musée des Arts décoratifs ou encore de Sèvres, cité de la céramique.

Le musée rouennais possède 5.300 pièces dont environ 1.200 sont exposées au public. "Cette rénovation a été l’occasion de repenser l’installation des vitrines, explique Audrey Gay-

Mazuel, sa conservatrice. Nous avons installé également de nouvelles mises en scène."

Le visiteur peut désormais admirer la reconstitution d’un cabinet de toilette du XVIIIe siècle. La céramique était alors partout et faisait partie du quotidien. Modestes pichets ou vaisselle d’apparat : elle s’invitait dans tous les milieux. Elle a été l’un des fleurons du savoir-faire rouennais et fait la réputation de la capitale haut-normande aux XVIIe et XVIIIe siècles. Aujourd’hui encore, Rouen se distingue puisque son musée de la céramique possède l’une des plus belles collections de France.

Anne Letouzé

Pratique. Musée de la Céramique, 1 rue Faucon, Rouen. Tél. 02 35 07 31 74.