Maromme : braquage au sac poubelle

Ils étaient quatre. Quatre copains qui ont participé à une soirée d'anniversaire. Le lendemain matin, dimanche 20 mai, vers 8h, les compères débarquent dans une boulangerie, route de Duclair, à Maromme pour y acheter quelques viennoiseries. Ils reviennent un peu plus tard, vers 8h45, le visage dissimulé par des sacs poubelles, espérant ainsi ne pas être reconnus. Peine perdue. Ils dérobent alors des viennoiseries et du pain avant de prendre la fuite, à bord d'une Opel Corsa.

Munis d'une description, les policiers retrouvent la voiture sur le parking, non loin d'une salle des fêtes. A l'intérieur, les quatre compères, passablement alcoolisés, sont en train de dévorer viennoiseries et baguettes de pain.Les quatre individus ont été placés en garde-à-vue et ramenés à l'Hôtel de Police.