Ugo Legrand : "Mon rêve devient réalité"

Chez les Legrand, le judo est une histoire de famille. L’arrière grand-père a été vice-champion du monde de lutte gréco-romaine. Les grand-père, père et frère sont tour à tour devenus judokas. Aujourd’hui, ce dernier, Paco, a repris la gestion du Judo-club de Grand-Quevilly. Ugo Legrand, son petit frère, n’avait que 3 ans lorsqu’il a débuté le judo. En attendant son père, Rodolphe, il courait et faisait des roulades sur le tatami.

Sport de partage

"Quand j’ai commencé, j’étais vraiment dans la bagarre. Je gagnais, cela me plaisait ! Aujourd’hui, je vois les choses différemment. Le judo est un sport de partage, d’émotions et de stratégie. A la manière d’un jeu d’échecs, on avance petit bout par petit bout", explique le jeune homme, récemment sacré champion d’Europe. "Pendant le combat, je suis extrêmement concentré afin de trouver la faille chez l’adversaire. J’essaye de trouver le cheminement, l’arme qui me mènera à la victoire". En formation à l’INSEP, il suit des entraînements en trois temps : combats, préparation physique et répétition des mouvements de l’art martial.

Le jeune sportif n’est guère sensible au "mauvais" stress des compétitions. Au contraire, il y va avec plaisir. "C’est un test, c’est la satisfaction de se voir progresser en ayant pour objectif d’aller chercher les plus gros titres. Depuis que je suis petit, je dis que je veux être champion olympique. Ce rêve devient un peu réalité…"

Les judokas partiront pour le Village olympique le 25 juillet, le temps de prendre leurs marques avant le jour J. Ugo Legrand disputera tous ses combats - de 5 à 17 matches - le 30 juillet. Il ne redoute pas un adversaire en particulier mais il sait qu’il aura affaire à de "bons et grands rivaux" tels que les Japonais, Coréens, Russes et Géorgiens.