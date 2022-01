Elections législatives : 94 candidats pour 10 sièges de députés en Seine-Maritime

Ils seront 94 à tenter d’obtenir les dix sièges réservés à la Seine Maritime au sein de l’Assemblée nationale. Cinq des dix circonscriptions sénomarines intéressent les habitants de l’agglomération de Rouen.

Dans la 4e circonscription (Elbeuf, Grand Couronne, Le Grand Quevilly, Maromme), ils seront sept à en découdre : Nicolas Bay (FN), Patrice Dupray (FG-PCF), Laurent Fabius (député sortant PS), Régis Louail (NPA), Claire Lutz (EELV), Franck Meyer (NC) et Frédéric Podguszer (LO).

Dans la circonscription de Laurent Fabius, la gauche devrait rester largement majoritaire. Le second tour pourrait cependant être épicé, du fait qu’ ici aussi, le Front national pourrait se maintenir et provoquer une triangulaire. Voire y imposer sa seule présence en faisant mieux que l’UMP au premier tour, comme lors de l’élection présidentielle.

Dans la 5e circonscription (Duclair, Lillebonne, Barentin, Pavilly), dix candidats s’affrontent : Christophe Bouillon (député sortant PS), Yohann Duval (MRC), Timothée Houssin (FN), Valérie Karmere-Loisel (UMP, Valérie Lebrun (FG-PCF), Moïse Moreira (NC), Marie-France Persil (EELV), François Pointel (DLR), Christophe Poussin (NPA) et Simon Sulkowski (LO).

Cette circonscription se partage entre centres urbains de taille moyenne et campagne. Elle a donné la majorité de ses suffrages à François Hollande, au second tour de la Présidentielle (56,49 %). La gauche part donc favorite derrière son député sortant Christophe Bouillon. D’autant que le score réalisé par le Front national à la Présidentielle pourrait permettre à ce dernier de provoquer une triangulaire au second tour des Législatives.

Sur la carte : Les dix circonscriptions de Seine-Maritime. En rose, celles où François Hollande est arrivé en tête du second tour de la Présidentielle. En bleu, Nicolas Sarkozy.