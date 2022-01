Ils volaient des radiateurs en fonte

C'est un témoin qui a appelé la Bac pour indiquer qu'il y avait des bruits bizarres, dans cette école en cours de démolition, rue de Paris, à Bonsecours. Il est 00h15, ce mercredi 30 mai, lorsque les forces de l'ordre arrivent sur place et entendent les mêmes bruits. Les individus qui ont pénétré dans les bâtiments balancent des étages, des radiateurs en fonte afin de les récupérer.

A la vue des policiers, les quatre hommes, d'origine roumaine et âgés de 32 et deux de 25ans, sans domicile fixe, essaient de s'enfuir. Rattrapés, ils sont interpellés et emmenés à l'Hôtel de police.