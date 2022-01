Duchess Says : Québécois enflammés au Hangar 106

Le Québec débarque à Rouen avec les ambassadeurs peu communs de Duchess Says. A l’origine, ils étaient deux : Anne-Claude et Ismaël. Deux musiciens membres d’un groupe punk de Québec.

Arrivés à Montréal, les deux décident de monter un nouveau groupe, avec Philippe et Simon. C’était en 2003. Duchess Says était né.



Français et anglais alternent dans leurs textes mis en relief par une musique "new pop" ou "moog-rock", comme on dit là-bas. Leurs concerts explosifs débouchent finalement, en 2008, sur un premier album.

Et quel est le résultat sur scène ? Un son de guitare grinçant, des synthétiseurs nerveux, des voix distordue, un batteur déchâiné. L’ensemble est doté d’une énergie flamboyante. Le 106 est prévenu, ca va bouger !



Pratique. Duchess Says, dimanche 10 juin, à 12h, au Hangar 106, Quai Jean de Béthencourt, à Rouen. Informations et réservations au 02.32.10.88.60