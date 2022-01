Innovation santé : le CHU s'adapte aux patients anglophones

Un lexique conçu pour le milieu médical afin de faciliter la communication avec le patient étranger ? L’idée paraît tomber sous le sens. Encore fallait-il y penser et la mettre en œuvre. Ce travail a été entrepris par le service des maladies infectieuses du CHU de Rouen.

Compétition interne

Conçu en collaboration avec tous les corps de métiers intervenant dans le service, du médecin à l’aide-soignant en passant par l’esthéticienne, il a reçu le premier prix des Trophées innov’à Soin, récompensant la meilleure innovation développée en interne pour améliorer la prise en charge des patients.

Au sein du service des maladies infectieuses, les malades anglophones sont nombreux. "La barrière linguistique est souvent un problème. Sur le terrain, les agents demandaient souvent un outil facilitant le dialogue avec le patient étranger", note Mélanie Delacour, à la tête de ce service. Ce lexique de 17 pages aborde toutes les étapes des soins. "Nous avons créé un code couleur en fonction des thèmes : les soins techniques, les renseignements administratifs, etc. Le patient devient acteur et n’est plus passif. C’est important surtout lorsque l’on est hospitalisé dans un pays qui n’est pas le sien." Prochaine étape, une version espagnole.