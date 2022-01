Puériculture : adaptez les jeux à l’âge de votre enfant

L’univers de Bébé n’échappe pas aux phénomènes de mode ! Les traditionnels "rose pour les filles", "bleu pour les garçons" semblent désormais s’estomper au profit de couleurs comme les violine, rose grisé et turquoise. Le vert revient également au goût du jour. Les teintes naturelles, taupe, beige, séduisent de plus en plus. Enfin, des marques mettent à l’honneur les couleurs franches et fraîches comme les jaune, orange, rouge, etc.

Eveiller les sens

Doudou, hochet, mobile… L’enfant fait généralement ses choix au bout de quelques mois. "Le mobile éveille ses sens : il le regarde, écoute la musique. Dès qu’il se tient assis, il aime toucher tout ce qui est à sa portée. C’est le moment des cubes colorés à activités où Bébé découvre divers bruits, touchers et miroirs", souligne Sandra Lanvin, responsable de la boutique "Beaux Jours", à Rouen.

A partir de l’âge de 12 à 18 mois, c’est le temps des premiers jeux d’imagination. L’enfant s’amuse à mettre en scène des personnages ou des choses et aime à se raconter une histoire. Dès que l’enfant se met à marcher, il va trouver formidable tout ce qui roule. "Les enfants peuvent passer des heures avec une toupie ! C’est un objet qui les fascine". Les jeux de bain sont également très importants pour le bébé. "Ce sont des moments pendant lesquels il s’amuse énormément." Quant aux jeux électroniques, attention à ne pas les lui donner trop tôt.