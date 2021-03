Échauffour. Les éoliennes bientôt à l'arrêt durant chaque nuit

La décision est rare et spectaculaire. La procédure administrative s'est achevée mardi 16 mars, avec une décision à l'unanimité de la commission départementale en charge de l'environnement, confirmant l'annonce faite le 22 janvier dernier : les cinq éoliennes d'Échauffour, près de Gacé, qui génèrent trop de bruit et gênent les riverains, vont devoir être arrêtées chaque nuit, entre 19 heures et 7 heures du matin.

• Lire aussi : Échauffour. Nuisance sonore : les cinq éoliennes doivent arrêter de tourner la nuit

Le courrier de notification est parti ce 16 mars chez Échauffour Énergies, qui a désormais 24 heures pour s'exécuter. L'opérateur aura ensuite cinq mois pour mettre ses machines en conformité avec la réglementation. Dans le cas contraire, l'arrêt de l'activité du parc éolien pourrait être prononcé.