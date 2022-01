Nicolas Pinet, un oeil sur la ville et sur l'humain

Un demi-siècle durant lequel toutes les professions y sont passés : voltigeur, monteur, fondeur…Autant de métiers à risque qui, un jour, lui ont donné envie de vivre autre chose. De créer.



Inspiré par l’humain

Alors, il s’est mis à décrypter sa ville, davantage attiré par ceux qui la composent que par son architecture. Quelle idée ! Le voilà désormais qui passe son temps à repeindre les contours d’une cité qu’il aime à sa manière. Sa ville, il la dessine, la filme, la peint. A cœur ouvert, il recrée un univers au fil des rencontres fortuites. Si vous rencontrez un “jeune homme” d’à peine 54 ans avec un regard porté vers les autres, vous croiserez peut-être ce spécimen artistique rouennais unique qui baguenaude dans tous les coins de rues pour dénicher l’inspiration, l’oiseau rare, et en faire un court-métrage, une toile ou un dessin.

Anonyme de la ville, il en est pourtant très amoureux et jette ses humbles impressions sur le monde qui l’entoure à la rencontre de l’humain et non des pierres. Une autre façon de voyager à Rouen.