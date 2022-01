Redémarrage de Pétroplus à Petit-Couronne

Au mois de janvier, la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne cessait son activité par manque de liquidité pour acheter sa matière première. Six mois plus tard, elle redémarre, de façon provisoire pour commencer.

L'intersyndicale prévoit déjà une mobilisation afin que ce redémarrage de la raffinerie soit pérennisé. Un rassemblement est fixée pour le 14 juin, devant la raffinerie de Petit-Couronne, à partir de 12h. "La mobilisation est plus que nécessaire, nous devons poursuivre la pression afin que le redémarrage de la raffinerie soit pérennisé dans le temps" ont affirmé l'union départementale CGT de Seine-Maritime et les syndicats CGT et CFDT de la raffinerie.