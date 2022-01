Petroplus : Murzuq Oil présente une offre de reprise "actualisée"

La société libyenne, présidée par Jomode Elie Getty, n'a pas lâché le morceau. Elle vient de déposer une offre "actualisée", celle déposée le 4 juillet ayant été jugée incomplète par les autorités, qui n'ont jamais vraiment accordé d'ailleurs de crédit à l'initiative libyenne. Or, Murzuq Oil affirme que son offre "aborde point par point l’ensemble du projet, en apportant les garanties demandées, tant financières que techniques".

Dans un document publié sur son site internet, la société de Jomode Elie Getty a rendu publics quelques détails de son offre. Ainsi, Murzuq Oil propose de racheter 20 millions d'euros les actifs et les activités en liquidation de la raffinerie et 15M€ les actifs de la société de marketing. C'est la Sahara Bank qui avancerait les frais de reprise et se porterait caution des engagement pris par Hyundai (500 M€), une somme qui permettrait notamment de prendre en charge les frais de remise en état et de modernisation du site de Petit-Couronne. Par ailleurs, Murzuq Oil propose une double prise de participation des Etats libyen et français, respectivement à hauteur de 20% et 5%, par le biais de leur banque d'investissement respective.