Théâtre : un siècle sur les planches

Son nom ? L’Amicale des anciens élèves de l’école communale de Notre-Dame-de-Bondeville. Il n’a pas changé depuis sa création en novembre 1911 et les membres de la troupe ont tenu à le garder. "C’est l’identité de notre troupe", sourit Julien Lachèvre, qui la dirige depuis deux ans. De fait, à Notre-Dame de Bondeville, la troupe est un monument. Tous les anciens la connaissent et les plus jeunes la font vivre au gré des représentations.

Elle a eu son âge d’or dans les années quarante avec Léonce Lefrançois. Soixante ans plus tard, elle est toujours là. L’an passé, la troupe, spécialisée dans les Vaudeville, comptait une dizaine de membres. Pour l’heure, Julien Lachèvre recrute pour monter La brune que voilà, de Robert Lamoureux. "Notre longévité est due à un répertoire amusant. Et puis, il y a cette belle connivence qui s’établit entre les comédiens, ça se sent dans le jeu. C’est pour cela que ça marche." Avis aux amateurs.