Manche. Découvrez le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin

Plusieurs dizaines de balades au grand air sont possibles au cœur du Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin, sur un espace de 146 000 hectares, accessibles depuis la Maison du Parc située à Carentan-les-Marais, dont l'accès à l'espace information, boutique et extérieur est gratuit cet hiver. "En ce moment, on conseille plutôt les sites d'observation que les chemins de randonnée qui sont quand même bien mouillés", explique Erwan Patte, chargé de communication et habitué des lieux, qui nous livre son circuit coup de cœur : "Le Mémorial de Graignes, qui dispose d'un point de vue en hauteur, est très sympa à faire en famille. Il permet de découvrir le marais de la Taute, et de prendre conscience de son ampleur", explique-t-il. À la suite des dernières précipitations, les visiteurs pourront admirer les "marais blancs", remplis d'eau. "Une atmosphère magique."

Erwan Patte Impossible de lire le son.

Mercredi 3 mars, une boucle à vélo de 20 kilomètres est organisée autour des marais de l'Aure, au départ d'Isigny-sur-Mer (Calvados) à 13 h 30.

Découvrez une balade à vélo autour de la Vallée de l'Aure Impossible de lire le son.

Réservation auprès de l'Office de Tourisme d'Isigny-Omaha.