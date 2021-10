Alençon. Cordées de la réussite : les lycéens tirent les collégiens vers le haut

Le dispositif Cordées de la réussite s'invite au lycée Alain à Alençon. Objectif : favoriser l'accès à l'enseignement supérieur des jeunes, quel que soit leur milieu socioculturel, en leur donnant les clés pour s'engager avec succès dans les filières qui leur correspondent. Cela passe par l'accompagnement des collégiens par des lycéens lors d'une journée consacrée.

Mardi 16 et mercredi 17 février, des élèves de Première en Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) du lycée Alain ont accueilli 96 élèves de Troisième de quatre collèges ornais. Financées à hauteur de 6 800 euros dans le cadre du plan de relance, les Cordées de la réussite ont permis aux élèves de participer à trois ateliers ludiques. Ainsi, ils ont pu modéliser un avion miniature pour le créer. Élodie Bourgoin et Bertie Villa, en classe de Première, n'avaient pas pu bénéficier de ce dispositif lorsqu'elles étaient au collège, mais elles ont tout de même accueilli ces collégiens avec enthousiasme. "En les aidant, ils peuvent aller plus loin dans leur choix d'études", confie Bertie.