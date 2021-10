Rouen. Repères

L'AFI-LNR, c'est :

Une équipe de 32 salariés dont 12 formateurs experts capables d'intervenir sur la France entière

Un plateau technique adapté aux besoins des industriels, dans des locaux de plus de 2000 m2

Un catalogue de formations dans les domaines des Industries graphiques (Prépresse / Plurimédia, Fabrication, Impression Multi-Procédés, Façonnage, Qualité,…), de la Production Industrielle (Pilotage industriel, Génie papetier, …), et des Industries des Papiers Carton (Conception et Méthodes, Transformation, Production papetière, …)

Plus de 400 jeunes et adultes formés par an (chiffres de 2019), avec un Taux de réussite de 90 % aux examens (chiffres de 2019)

En Formation Diplômante, Un Taux d'accès à l'emploi de 55,6% toutes sections confondues (chiffres de 2018)

En Formation Professionnelle, 21 000 heures de formation dispensées dans tous les métiers représentés par l'AFI-LNR et 100% de réussite aux évaluations certifiante (chiffres de 2018)