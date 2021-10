Le Havre. Coup d'envoi du recrutement pour l'usine d'éoliennes : "Chacun aura sa chance"

Cette fois, ça y est. Siemens Gamesa a lancé, vendredi 5 février, la première phase de recrutement pour son usine d'éoliennes en mer, en cours de construction sur le port du Havre. "Le plus grand investissement du groupe" à ce jour, rappelle Filippo Cimitan, président du géant des énergies renouvelables en France, sans toutefois en préciser le montant. Les aménagements portuaires sont quant à eux évalués à près de 147 millions d'euros, pris en charge par le grand port maritime du Havre, l'État, la Région Normandie, la communauté urbaine, la Ville et la CCI Seine Estuaire. Des collectivités "piliers de ce projet", annoncé comme capital pour l'emploi local, avec 750 postes promis par l'industriel, dont une part de sous-traitants encore non définie. Siemens Gamesa prévoit d'embaucher 210 personnes en CDI d'ici la fin de cette année, puis une seconde vague équivalente avant le démarrage de la production prévue au 1er semestre 2022. Une troisième phase interviendra après la mise en route de l'usine.

Quels types de métiers ?

À partir du vendredi 12 février, des réunions d'information seront organisées par Pôle emploi pour présenter les différents métiers proposés : opérateurs de fabrication et de traitement de surface pour les pales ; opérateurs assembleurs et câbleurs électriques pour les nacelles ; opérateurs en logistique, en maintenance, contrôleurs qualité, métiers liés à la supply chain.

Quels profils ?

"Chacun aura sa chance", assure Arnaud Gomel, directeur des ressources humaines de Siemens Gamesa en France. "L'essentiel, c'est d'être motivé, d'avoir un savoir être et enfin, d'avoir des habiletés qui correspondent à nos postes, comme le travail en équipe, le fait d'être multitâche, la précision, etc."

Arnaud Gomel, DRH chez Siemens Gamesa Impossible de lire le son.

Les futurs opérateurs seront recrutés par la méthode dite de "recrutement par simulation", par le biais d'une convention avec Pôle emploi. "Les candidats intéressés viendront sans CV, sans diplôme. On teste leurs compétences sur une demi-journée, avec des exercices de manipulation au sol, avec des boîtes, sur papier… En fonction des aptitudes attendues par l'entreprise", détaille Nathalie Docaigne, chef de projet éolien pour Pôle emploi Normandie. Dans son agence de la rue Ferrer, où un bureau est désormais dédié à l'usine de Siemens Gamesa, Pôle emploi stocke déjà plus de 600 CV. "Certaines personnes ne seront peut-être pas recrutées sur la première vague, mais sur la deuxième, nuance Nathalie Docaigne. On est partis jusqu'en 2023."

Nathalie Docaigne, chef de projet éolien chez Pôle Emploi Impossible de lire le son.

Comment postuler ?

Les offres sont à retrouver sur le site Carrières de Siemens Gamesa ou celui de Pôle emploi, avec la zone géographique Le Havre et le mot-clé "éolien". Un bureau dédié est ouvert au sein de l'agence Pôle emploi, 17 rue Ferrer au Havre.