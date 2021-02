Sud-Manche. L'ancien PDG de Remade rachète 30 % de la société

C'est officiel, Matthieu Millet, l'ancien patron de Remade, basée à Poilley, vient de racheter 30% de la société spécialisée dans le reconditionnement de Smartphones. "Un véritable crachat à la figure" des salariés présents et de ceux ayant perdu leur emploi il y a près d'un an d'après le Comité social et économique.