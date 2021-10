Musique. Le Belge Hamza annonce "140 BPM 2", son deuxième album

L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Hamza, l'un des artistes les plus prometteurs de la scène francophone, s'apprête à dévoiler son deuxième album. Celui-ci sera disponible vendredi 5 février. Dans une vidéo qu'il a partagée ce dimanche 24 janvier sur ses réseaux sociaux, on y découvre l'identité des invités de 140 BPM 2, un opus qui s'annonce résolument drill. Des têtes d'affiche françaises et mondiales de ce genre très en vogue seront présentes, dont Headie One et Gazo, qui ont tout deux signé des hits de l'été 2020, le premier avec Drake, le second avec Freeze Corleone. Sur la suite de 140 BPM, qui était sortie juste après le premier confinement, on retrouvera également Kaaris, Guy2Bezbar ou encore Zed membre du groupe 13 Block.