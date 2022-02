Cohabitez une nuit avec les singes  et les rhinocéros !

"Si on m’avait dit que mes voisins seraient des rhinocéros, des singes, des wallabies, des biches… au mieux, j’aurais cru à une métaphore, au pire à une blague ! Mais ce fut bien réel. A 9h, les singes partent en vadrouille, à 9h15 un wallaby fait son footing, à 9h30 les biches sortent en groupe, à 9h45 le rhinocéros part en balade, à 10h les singes font un concert !", écrit ce résident, émerveillé, du Cerza safari Lodge, près de Lisieux.

Rêve d’évasion

"Zoobservatoires", lodges et yourtes sont implantés au cœur du parc de Cerza. L’Homme côtoie l’animal. Les 26 lodges et six "zoobservatoires" sont montés sur pilotis face aux espaces de vie des rhinocéros et des singes. Au sortir de votre logement, vous rencontrerez peut-être quelques muntjacs d’Indonésie et wallabies, petits animaux inoffensifs qui évoluent en liberté. Ce mode d’hébergement demeure unique en France alors qu’il existe depuis longtemps sur de nombreux continents, dans les réserves naturelles ou les Parcs Nationaux (Indonésie, Kenya, Massaï).

De nombreuses animations sont proposées : visite privilège, sur la piste des animaux, etc. Vous pourrez, en compagnie d’un guide animalier, assister au repas des pélicans à 19h. Les plus petits seront ravis de prendre part à la vie de la mini-ferme. Trois fois par semaine, entre 13h30 et 14h30, ils suivent le soigneur animalier dans ses tâches et participent, entre autres, au nourrissage des chèvres…

Pratique. Parc zoologique Cerza, Hermival-les-Vaux. Réservation, 02.31.31.82.30 ou info@cerzasafarilodge.com, www.cerzasafarilodge.com/ Tarifs 150 €/ nuit en zoobservatoire (2 à 4 pers), 90 à 130 €/ nuit en yourte (2 à 5 pers), 315 €/ 2 nuits en lodge (4 à 6 pers)