Petroplus : la période d'observation prolongée

Didier Marie, président du Conseil général de Seine-Maritime, a affirmé "sa satisfaction et son espoir".La liquidation de la raffinerie de Petit-Couronne semble donc écartée. Le tribunal de commerce, qui a étudié les deux offres de reprise déposées par Net Oil et Alafandi Petroleum Group (APG), a prolongé la période d'observation, ce "qui permettra de finaliser les dernières étapes de la reprise de la raffinerie", estime Didier Marie. "C'est une bonne nouvelle pour l'emploi local et pour l'industrie pétrolière française".