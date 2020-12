Orne. Couvre-feu : 27 personnes verbalisées lors d'un événement festif privé

Dans la soirée du mercredi 16 décembre, les militaires de la gendarmerie de l'Orne ont verbalisé 27 personnes lors d'un événement festif privé de grande ampleur, organisé pendant le couvre-feu. Dans un post publié sur leurs réseaux sociaux, les forces de l'Ordre précisent que "ces comportements, particulièrement inopportuns au vu de la situation sanitaire, sont susceptibles d'engager la responsabilité des organisateurs". Françoise Tahéri, préfète de l'Orne, appelle la population au civisme et informe que des contrôles renforcés seront mis en place sur l'ensemble du territoire. Le département de l'Orne est actuellement le plus touché par la pandémie et des campagnes importantes de dépistages ont été déployées un peu partout sur le territoire.

