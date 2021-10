Douvres-la-Délivrande. Lycéens et étudiants proposent un livre de cuisine solidaire

Si vous cherchez toujours un cadeau à glisser sous le sapin, voici une idée locale. Les élèves et étudiants du lycée Notre-Dame-de-Nazareth, à Douvres-la-Délivrande proposent leur livre de recettes de cuisine. À l'intérieur : 120 recettes des élèves et personnels, trois recettes du chef Grégory Cuilleron, ainsi que des astuces, mais aussi des fiches avec les règles alimentaires de base, les conversions, etc.

Les bénéfices de cette action soutiennent les projets de l'école et de deux associations : Écoles du monde, pour la scolarisation des enfants de Madagascar, et Enfants du monde, du mécénat en chirurgie cardiaque.

Les livres, au prix de 12 euros, sont à retirer à l'école.