[Vidéo] Miss France. Redécouvrez le clip de présentation d'Amandine Petit

"C'est ça quand on est normand. Dès qu'on voit la mer, on saute dedans !" En pleine préparation au concours de Miss France, Amandine Petit, Miss Normandie 2020, n'avait rien perdu de son naturel. Et elle le prouve dans sa vidéo de présentation tournée par TF1.

Un clip de 1'30 où la jeune femme affiche un style rock sur une plage désertée. "J'ai vraiment envie de casser les codes", rappelle la Caennaise Amandine Petit.

