Covid-19. L'hôpital de Dieppe retourne progressivement à une activité normale

Les différents indicateurs sur la circulation de la Covid-19 en Seine-Maritime sont en baisse, comme le taux d'incidence et le taux de positivité des tests. À l'hôpital de Dieppe, "trois personnes sont actuellement prises en charge dans l'unité dédiée Covid et sept sont en réanimation", précise le Dr Stéphanie Robaday-Voisin, infectiologue, jeudi 3 décembre.

Niveau 2 du plan blanc

L'hôpital est ainsi repassé au niveau 2 du plan blanc. "C'est plutôt une bonne nouvelle", souligne le Dr Stéphanie Robaday-Voisin. L'hôpital était jusqu'à présent au cran supérieur, permettant d'activer 15 lits de réanimation et 53 lits dédiés Covid sur le territoire dieppois.

Avec le niveau 2, la configuration revient à dix lits de réanimation, cinq lits de surveillance continue et 21 lits dédiés Covid sur le territoire, dont la grande partie à l'hôpital de Dieppe. Il n'y aura plus de lits dédiés Covid dans les cliniques Mégival et Caux littoral. "Mais elles continueront à prendre en charge des patients non-Covid", indique Franck Estève, directeur général adjoint de l'hôpital de Dieppe.

Sur le service des urgences à Dieppe, "nous voyons remonter légèrement l'activité non-Covid, ce qui est plutôt bien, et nous avons vraiment une baisse des suspicions des cas de Covid", explique Franck Estève.

Jusqu'à présent, malgré la baisse des indicateurs, le personnel hospitalier n'avait pas encore vu, dans les services, la baisse de l'occupation. "C'est désormais le cas, nous la sentons maintenant, avec une répercussion dans les secteurs Covid", affirme Franck Estève.

"Risque de rebond"

Mais le Dr Stéphanie Robaday-Voisin met en garde sur un "risque de nouveau rebond juste après les fêtes de fin d'année" et rappelle que, pour l'heure, l'épidémie "n'est jamais totalement derrière nous". À l'approche de Noël, l'infectiologue appelle les Dieppois à "être raisonnables".

"Il ne faut pas se réunir à plus de six ou de huit. Je sais que ça va être compliqué, mais il faut penser à nos aînés. Je ne sais pas comment vivre une situation où nous faisons Noël tous ensemble et que dix jours plus tard, il y en a deux qui décèdent en réanimation."