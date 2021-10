Alcoolémie en série dans l'agglomération rouennaise

Ils sont cinq conducteurs à avoir été ramenés à l'Hôtel de police : tous avaient bu trop d'alcool avant de prendre le volant. Le premier a été aperçu à 2h, à Orival, près d'Elbeuf, lors d'un contrôle routier. L'homme, habitant Grand-Couronne, roulait à vive allure losqu'il a été stoppé par la police. Né en 1988 il avait les yeux brillants et sentait l'alcool mais a refusé de se soumettre au test de vérification.

Le second a été pris vers 5h20, avenue Jean Rondeau à Rouen. L'homme à bord, né en 1962 et résidant à Grand-Quevilly, a également été arrêté lors d'un contrôle routier. Il avait les yeux brillants et sentait fortement l'alcool. Ramené à l'Hôtel de police il s'avère qu'il avait 1,98 gramme d'alcool par litre de sang.

Le troisième a été pris en flagrant délit de conduite en état d'ivresse peu de temps après, vers 6h10, place des Chartreux à Petit-Quevilly. C'est là qu'une brigade de police secours a aperçu une voiture roulant à vive allure et au fur et à mesure de sa course roulait de plus en plus à gauche. Le conducteur a été intercepté boulevard Charles de Gaulle, à Petit-Quevilly. Né en 1970 et originaire de Petit-Quevilly, il avait 1,88 gramme d'alcool par litre de sang.

Un quatrième a été contrôlé à 6h35, avenue Jean Rondeau. Il roulait à vive allure et doublait les voitures sur la droite. Il a été stoppé un peu plus loin, avenue Champlain, par les forces de l'ordre. Agé de 25 ans et résidant à Berville sur Seine, il présentait tous les signes de l'ivresse mais a refusé de se soumettre au test d'alcoolémie.

Le cinquième et dernier conducteur interpellé était un peu moins matinal. Il était 11h45, toujours ce dimanche 5 août lorsqu'il a été contrôlé quai Jean Moulin. Né en 1992, le conducteur habite à Fourges, dans l'Eure. Il sentait l'alcool à plein nez. Le test a montré qu'il avait 1,64 gramme d'alcool par litre de sang.