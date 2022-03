Eure. Une conseillère financière soupçonnée d'avoir détourné 600 000 euros

Les gendarmes de la brigade de Pacy-sur-Eure ont arrêté lundi 16 novembre une conseillère financière, dans le cadre d'une plainte pour escroquerie déposée en août.

Les investigations ont permis aux gendarmes d'établir que la mise en cause a souscrit 24 crédits à la consommation, auprès de différents établissements bancaires, par Internet, par le biais de documents falsifiés. "Depuis 2014, elle profite de son activité professionnelle pour récupérer dans son dossier client des relevés bancaires qu'elle modifie pour obtenir indûment des crédits", indique la gendarmerie. Plus de 600 000 euros détournés ont ainsi permis de rembourser des crédits ou d'acheter de l'électroménager, des appareils high-tech, des vêtements, etc.

La conseillère financière et son ancien compagnon devront s'expliquer devant la justice.