Football (National). QRM réalise la passe de trois sur le fil à Annecy

Le match

Troisième victoire pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole samedi 28 novembre. Ils ont obtenu un nouveau succès, sur le fil cette fois, face à Annecy. Alors que les locaux se procurent une première occasion dès l'entrée de match, repoussée par Nicolas Lemaître, c'est Ottman Dadoune, lancé en profondeur, qui ajuste le portier adverse en première intention pour le 1-0 dès la 8e minute. Plutôt dominateurs dans cette première période, les joueurs de Bruno Irles encaissent tout de même l'égalisation après trente minutes de jeu par Fillon.

En deuxième période, les deux équipes se rendent coup pour coup et on semble se diriger vers un match nul, mais c'est sans compter sur un contre dévastateur du meilleur buteur Andrew Jung, qui déboule, élimine deux défenseurs et vient crucifier le portier pour offrir les trois points de la victoire aux Normands.

Prochain rendez-vous

Grâce à cette troisième victoire consécutive, les Rouge et Jaune montent sur le podium. Ils affronteront Bastia-Borgo lors de la 15e journée vendredi 4 décembre, au stade Robert-Diochon.