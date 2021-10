Petit-Quevilly : forum emploi et formation

Rendez-vous le 27 septembre prochain pour le 3e forum de l'emploi et de la formation organisé par le ville de Petit-Quevilly à destination des étudiants, demandeurs d'emploi mais également des salariés. Au cours de cette journée, vous pourrez rencontrez des professionnels de différentes filières et vous renseigner sur les formations et les recrutements possibles.

Des ateliers de préparations, gratuits, sont organisés en amont afin de tirer un maximum de fruits et d'enseignements de ce forum. Ils auront lieu à la bibliothèque (excepté le 11 septembre où il se tiendra au centre social), de 9h à 12h.

- les jeudi 6, mardi 11 et jeudi 20 septembre : ateliers de préparation à l'entretien, bilan et aide à la rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation.

- mardi 25 septembre : une rencontre sera organisée avec des professionnels des ressources humaines.

Pratique. Les inscriptions aux ateliers se font auprès du CCAS, du centre social et de l'espace emploi-formation de la bibliothèque de Petit-Quevilly. Renseignements sur www.petit-quevilly.fr