Saint-Lô. Léo Mauduit, 20 ans, star des 12 coups de midi : "Je me suis entraîné pendant un an"

Depuis le lundi 31 août, Léo Mauduit, originaire de Saint-Lô, enchaîne les victoires dans l'émission de jeu télé, de divertissement et de culture générale, "Les 12 coups de midi", sur TF1.

Il a passé allègrement la barre des 300 000 euros - il approche même celle des 400 000 € - après 89 participations. A seulement 20 ans, c'est un sans-faute.

Bonjour Léo Mauduit, quel est votre parcours ?

"Je suis actuellement étudiant en troisième année à Sciences Po Rennes, que je suivais avant le confinement, à Vienne, en Autriche. Mais j'ai grandi à Saint-Lô."

Quel est votre secret pour remporter autant d'émissions ?

"Je me suis entraîné pendant un an, sur des applis de quizz de culture générale dans tous les domaines."

Comment s'est passé le tournage de l'émission ?

"Je n'avais jamais été sur un plateau télé auparavant, même en tant que spectateur. J'ai été assez impressionné par la gentillesse des équipes, toujours aux petits soins avec nous. Et Jean-Luc Reichmann est lui aussi très sympathique !"

Tellement à l'aise que vous vous êtes déguisé en Céline Dion la semaine dernière !

"A chaque centaine de milliers d'euros, j'ai un groupe de potes qui me donne un défi. Et donc là, j'avais passé les 300 000 euros et le défi était de chanter et de se déguiser en Céline Dion. La production m'a dégoté une maquilleuse professionnelle. C'était une expérience de dingue, même si je dois encore progresser au niveau du chant ! [rires]"

Vous atteignez pour le moment un gain total de 398 391 €. Qu'allez-vous faire de cet argent ?

"Je n'ai pas de grand projet d'investissement. Cette somme servira à financer une partie de mes études, notamment mon année à Vienne et puis des petits plaisirs avec ma famille et mes amis."

Avez-vous imaginé une ascension aussi fulgurante ?

"Je ne pensais pas du tout pouvoir arriver aussi loin. Je suis le 5e plus grand maître de midi, ça veut dire qu'il n'y a que quatre personnes qui ont fait mieux que moi. C'est inespéré. J'espère que ça donnera envie à d'autres jeunes de 20 ans de se motiver à s'entraîner et à participer à un jeu comme celui-ci ou un autre."