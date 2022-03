Football (National). La passe de trois pour Quevilly Rouen Métropole ?

Restant sur deux victoires consécutives contre Bourg-en-Bresse (2-0) et le Stade Briochin (2-1), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole tenteront de réaliser la passe de trois en se déplaçant sur la pelouse d'Annecy, samedi 28 novembre pour un match de la 14e journée de National. Coup d'envoi à partir de 17 h.

L'opportunité de repartir avec les trois points de la victoire sera belle pour les Rouge et Jaune puisque le promu alpin pointe aujourd'hui à une décevante 16e place au classement avec seulement deux victoires à la clé. Mais si les Savoyards sont à la peine au classement, ils ne perdent pour autant pas beaucoup de matchs (quatre défaites au compteur) et restent sur trois matches sans défaite : une victoire et deux nuls dont le dernier mardi 24 novembre contre la lanterne rouge, le Sporting club de Lyon (1-1). Le tout sur onze matches joués.

Andrew Jung, le meilleur buteur de QRM et ses coéquipiers tenteront de marquer des buts face à la plus mauvaise défense du championnat avec seize buts encaissés.