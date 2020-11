Saint-Lô/Agneaux. Messes : des inscriptions en ligne pour respecter la jauge des 30 personnes

Les messes pourront reprendre dès samedi 28 novembre, après les annonces faites mardi 24 novembre par le président de la République Emmanuel Macron. Mais elles seront limitées à 30 personnes. Une mesure jugée "inapplicable" et qui "paraît discriminatoire' d'après les paroisses de Saint-Lô et d'Agneaux. Leurs prêtres "soutiennent le travail du Conseil Permanent des Évêques de France qui demandent la révision de ce décret".

Pour autant, la jauge sera respectée. "Les deux paroisses de Saint-Lô et Agneaux ayant trois prêtres en activité, il est décidé pour ce week-end du 28 et 29 novembre de démultiplier les propositions de messes afin d'accueillir les fidèles pratiquants dans le respect de cette jauge arbitraire de 30 personnes par lieu de culte." Pour ce faire, un système d'inscriptions aux messes via le site internet messe.app, a été mis en place. Il est possible également de téléphoner au presbytère au 02 33 57 14 73 ou de s'y rendre du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30, et le samedi de 9 h 30 à 12 h.

"Aussi bien dans l'église Saint Jean-Baptiste d'Agneaux, que dans les églises Sainte-Croix et Notre-Dame de Saint-Lô, les gestes barrières restent, bien entendu, en vigueur", précisent les paroisses.

Les horaires des messes

Samedi 28 novembre :

Messes à 18 h 30 :

Église Sainte-Croix et Église Notre-Dame à Saint-Lô, Église d'Agneaux

Dimanche 29 novembre :

Messes à 9 h 30 :

Église Sainte-Croix et Église Notre-Dame à Saint-Lô, Église d'Agneaux

Messes à 11 h :

Église Sainte-Croix et Église Notre-Dame à Saint-Lô, Église d'Agneaux