Manche. Les commerces autorisés à ouvrir le dimanche jusqu'au 27 décembre

Le Préfet de la Manche, Gérard Gavory, a pris un arrêté qui autorise les commerces de détail du département à ouvrir et à employer du personnel les dimanches 29 novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre 2020. Une mesure qui répond à "une triple nécessité" : permettre d'améliorer le chiffre d'affaires des commerçants en pleine crise sanitaire, satisfaire la demande des Manchois qui pourront faire leurs achats à l'approche des fêtes de fin d'année, mais aussi "permettre une régulation des flux de clientèle" afin de limiter la circulation du virus. Enfin, "seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit pourront être employés, et les heures travaillées seront payées avec une majoration de 100 %", a-t-il précisé.