Sud-Manche. Après 25 ans passés au Sénat, le sénateur Jean Bizet démissionne

Originaire du Teilleul, dans le sud-Manche, le sénateur Jean Bizet a décidé de démissionner de son mandat de parlementaire, après avoir passé 25 ans au Sénat. Sa mandature prendra fin au lundi 30 novembre. L'élu Les Républicains de la Manche, âgé de 73 ans, vient d'être recruté par le cabinet APCO Worldwide, une entreprise américaine spécialisée dans le conseil aux entreprises. Le directeur général du groupe, à Paris, Arnaud Pochebonne, l'a annoncé jeudi 26 novembre. Le parlementaire, président de la commission des Affaires européennes de l'institution pendant près de sept ans, "a rejoint APCO Worldwide comme conseiller spécial rattaché à son bureau parisien", s'est félicité le directeur du groupe.

