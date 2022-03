Le Havre. L'exposition de Noël sera virtuelle cette année

En pleine crise sanitaire, la ville du Havre est obligée d'adapter ses animations de Noël. Les enfants et les familles risquent d'être déçus. L'exposition animée de Noël, et son conte pour enfant, ne pourra pas se visiter. Elle est chaque année l'animation phare des fêtes de fin d'année au Havre.

L'exposition a bien été montée au sein de l'hôtel de Ville et une visite virtuelle sera possible en ligne à compter du samedi 5 décembre. Le conte "Mais où est passé Tornade ?" et la bande sonore qui l'accompagne, créée par le conservatoire de musique Arthur Honegger, seront également disponibles en libre téléchargement.

Retour de la grande roue

Pour que l'esprit de Noël soit tout de même présent dans les rues du Havre, comme l'an passé, un sapin géant de douze mètres sera installé sur le parvis de l'hôtel de Ville. Pour la première fois, Catènes de containers sera mise en lumière à partir du mardi 1er décembre.

La grande roue fait également son retour sur le parvis de l'hôtel de Ville alors qu'elle n'avait pas pu être installée l'an passé. Un stand de délices de Noël sera présent au pied de la grande roue ainsi qu'un manège pour enfants. Le " traîneau du père Noël" s'installera sur le parvis de l'église Saint Michel.